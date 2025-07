PSG : Luis Enrique a menti ? Il balance !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de la Ligue des Champions pour sa deuxième saison seulement sur le banc, Luis Enrique est entré dans la légende du PSG. Si depuis sa prise de fonction, l’Espagnol a tenu à dédramatiser l’événement, affirmant que ce n’était pas une obsession pour les siens, un proche du club estime qu’en réalité, l’Espagnol en rêvait depuis son premier jour à Paris.

« Quand un club est obsédé par quelque chose, ce n’est jamais bon. Il faut avoir des espoirs, de l’ambition, mais une obsession ça ne marche jamais, dans aucun domaine de la vie. On a envie de donner beaucoup de plaisir, on a envie que la compétition commence mais pas d’obsession », déclarait notamment Luis Enrique en mars dernier. De quoi altérer la pression autour du PSG et de la Ligue des Champions, alors qu’au cours des dernières années, les Parisiens ont subi de véritables traumatismes en C1.

« Dès son premier jour à Paris, il s'est fixé le défi de leur apporter l'étoile »

Pourtant, et comme le confie un proche de l’Espagnol qui a souhaité rester anonyme à l’Equipe, Luis Enrique n’a jamais cessé de penser à un sacre européen avec Paris : « Malgré tous les discours du style "Ce n'est plus l'objectif no 1, on va se donner le temps de la gagner", le connaissant, je suis absolument persuadé que, dès son premier jour à Paris, il s'est fixé le défi de leur apporter l'étoile », confie-t-il.