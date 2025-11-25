PSG - Lucas Chevalier dans une nouvelle équipe : Il valide !

Présent dans le groupe de l'équipe de France depuis plusieurs mois déjà, Lucas Chevalier a toutefois du attendre la semaine dernière pour connaître sa première sélection. Contre l'Azerbaïdjan, alors que les Bleus n'avaient plus rien à jouer, Didier Deschamps a donc aligné le portier du PSG, qui valide ses débuts en Bleus.
Qualifiée pour la Coupe du monde après sa belle victoire contre l'Ukraine (4-0), l'équipe de France se rendait en Azerbaïdjan l'esprit tranquille. L'occasion pour Didier Deschamps d'effectuer un large turnover. C'est ainsi que Lucas Chevalier a célébré sa première sélection en Bleus. Le portier du PSG a donc pu connaître officiellement sa nouvelle équipe, et il semble très fier d'être devenu international français.
Chevalier commente sa première sélection
« Fier, parce que cela faisait une bonne année que j’étais sur les rassemblements mais que je n’avais pas eu ma chance, que j’avais pas eu mes petites minutes », confie-t-il au micro de Téléfoot, avant de poursuivre.
«Là, on va dire que je suis officiellement un international»
« Là, on va dire que je suis officiellement un international. C’est une fierté pour moi. Je regarde un peu le chemin parcouru, 24 ans en étant gardien, avoir sa première sélection. J’espère avoir encore à chanter la Marseillaise sur le terrain », ajoute Lucas Chevalier.