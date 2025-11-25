PSG - Lucas Chevalier dans une nouvelle équipe : Il valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent dans le groupe de l'équipe de France depuis plusieurs mois déjà, Lucas Chevalier a toutefois du attendre la semaine dernière pour connaître sa première sélection. Contre l'Azerbaïdjan, alors que les Bleus n'avaient plus rien à jouer, Didier Deschamps a donc aligné le portier du PSG, qui valide ses débuts en Bleus.

Qualifiée pour la Coupe du monde après sa belle victoire contre l'Ukraine (4-0), l'équipe de France se rendait en Azerbaïdjan l'esprit tranquille. L'occasion pour Didier Deschamps d'effectuer un large turnover. C'est ainsi que Lucas Chevalier a célébré sa première sélection en Bleus. Le portier du PSG a donc pu connaître officiellement sa nouvelle équipe, et il semble très fier d'être devenu international français.

Chevalier commente sa première sélection « Fier, parce que cela faisait une bonne année que j’étais sur les rassemblements mais que je n’avais pas eu ma chance, que j’avais pas eu mes petites minutes », confie-t-il au micro de Téléfoot, avant de poursuivre.