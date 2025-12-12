PSG : Lionel Messi en soirée, c'est totalement lunaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi a posé ses valises au PSG. A cette occasion, l'Argentin a retrouvé un certain Neymar, avec qui il avait évolué en Catalogne. Une réunion qui a notamment donné l'occasion à Bianca Costa, proche du Brésilien, de voir La Pulga en soirée. De quoi donner lieu à des scènes insolites.

Artiste brésilienne reconnue aujourd'hui en France, Bianca Costa s'est liée d'amitié avec Neymar, du temps où ce dernier évoluait au PSG. Les deux compatriotes ont ainsi partagé de nombreux moments ensemble, notamment différentes fêtes et soirées. A ces occasions, Bianca Costa a alors pu côtoyer d'autres joueurs du PSG, à commencer par Lionel Messi.

« Il ne bougeait pas et sa femme qui s’ambiance avec tout le monde » D'ailleurs, Lionel Messi en soirée, qu'est-ce que ça donne ? Au micro de France Inter, Bianca Costa a raconté un moment amusant à propos de l'Argentin, confiant : « J’ai fait la fête avec Messi. Tu te rends compte. C’était trop marrant. Messi, il fait la fête ? Non. Toute la soirée comme ça (elle mime quelqu’un d’immobile). Il ne bougeait pas et sa femme qui s’ambiance avec tout le monde. C’est tellement Messi. C’était une époque incroyable ».