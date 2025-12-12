PSG : Lionel Messi en soirée, c'est totalement lunaire !

En 2021, ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi a posé ses valises au PSG. A cette occasion, l'Argentin a retrouvé un certain Neymar, avec qui il avait évolué en Catalogne. Une réunion qui a notamment donné l'occasion à Bianca Costa, proche du Brésilien, de voir La Pulga en soirée. De quoi donner lieu à des scènes insolites.
Artiste brésilienne reconnue aujourd'hui en France, Bianca Costa s'est liée d'amitié avec Neymar, du temps où ce dernier évoluait au PSG. Les deux compatriotes ont ainsi partagé de nombreux moments ensemble, notamment différentes fêtes et soirées. A ces occasions, Bianca Costa a alors pu côtoyer d'autres joueurs du PSG, à commencer par Lionel Messi.
« Il ne bougeait pas et sa femme qui s’ambiance avec tout le monde »
D'ailleurs, Lionel Messi en soirée, qu'est-ce que ça donne ? Au micro de France Inter, Bianca Costa a raconté un moment amusant à propos de l'Argentin, confiant : « J’ai fait la fête avec Messi. Tu te rends compte. C’était trop marrant. Messi, il fait la fête ? Non. Toute la soirée comme ça (elle mime quelqu’un d’immobile). Il ne bougeait pas et sa femme qui s’ambiance avec tout le monde. C’est tellement Messi. C’était une époque incroyable ».
« Des années de fou quand Ney était à Paris »
« En tant que femme, tu as toujours un peu peur de comment les gens vont te voir. Le milieu du foot, ça reste très misogyne. J’ai eu la chance d’avoir toujours un super accueil et d’être vraiment respectée en tant qu’artiste auprès d’eux. Des années de fou quand Ney était à Paris », a également confié Bianca Costa à propos de ses soirées passées aux côtés de Neymar et compagnie.