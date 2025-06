PSG : Lionel Messi change d’équipe, la photo qui fait le buzz !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux ans après son départ presque jour pour jour, Lionel Messi a expérimenté de douloureuses retrouvailles avec le PSG sportivement parlant avec une cuisante défaite sur le score de 4 buts à 0 en 1/8ème de finale de Coupe du monde des clubs. La star de l’Inter Miami a posé avec le maillot du PSG étoilé champion d’Europe avec Ousmane Dembélé.

En juin 2023, le départ de Lionel Messi du PSG était annoncé sans grande surprise. D’une part en raison de sa situation contractuelle, mais aussi pour cause d’une fin d’aventure parisienne qui s’est terminée en eau de boudin. Outre ses performances mitigées sportivement parlant en Ligue des champions , Messi s’était rendu en Arabie saoudite sur ce qu’il pensait être un jour off après un match.

Retrouvailles amères pour Lionel Messi

Ce qui avait engendré un imbroglio et la colère de certains supporters du PSG. Sur Instagram, Lionel Messi s’excusait, mais le mal était fait. De son côté, l’Argentin n’a pas manqué de depuis faire part de son mal-être à Paris pendant les deux saisons qu’il a passé au club. Et son ami Neymar allait même plus loin en évoquant un véritable « enfer » pour lui et Messi. Le temps a fait son œuvre et le tableau de la Coupe du monde des clubs a permis à Lionel Messi et au PSG de se retrouver en 1/8ème de finale à Atlanta (4-0 pour le PSG) dimanche.