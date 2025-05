PSG : L’incroyable mensonge balancé par Luis Enrique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG s’est dit dans une phase de reconstruction cette saison après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Son président Nasser Al-Khelaïfi affirmait même que gagner la Ligue des champions n’était pas l’objectif de la saison pour l’équipe de Luis Enrique. Au vu des propos tenus par le coach espagnol, il semblerait que le patron du PSG ait menti. Explications.

Pour la deuxième fois de son histoire, le Paris Saint-Germain disputera une finale de Ligue des champions, cinq ans après la première perdue contre le Bayern Munich à Lisbonne en 2020 (0-1). L’équipe a changé, le projet sportif également avec la fin de l’ère des strass et des paillettes comme affirmé par Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022 par Le Parisien. Luis Enrique est à la tête du club de la capitale dans cette année de transition post-Kylian Mbappé où remporter la Ligue des champions n’était pas un objectif. C’est en effet la déclaration cash du président du PSG datant de novembre dernier à RMC. « Gagner la Ligue des champions cette année ? Ce n'est pas un objectif. Mais je veux dire une chose, on joue chaque match pour le gagner ».

«Être en finale de Champions League est un rêve que nous avons depuis le premier jour» Cependant, il se pourrait que Nasser Al-Khelaïfi n’ait tenu qu’un discours de façade à la radio. Du moins, au vu de l’aveu de Luis Enrique pendant son interview avec Canal+ pour le Media Day organisé par l’UEFA mercredi. « Être en finale de Champions League est un rêve que nous avons depuis le premier jour de la saison, dès le premier entraînement au Campus. On a rêve d’être ici. Je pense que si on peut écrire l’histoire, ce sera magnifique pour le club, les supporters, les joueurs et l’équipe. Mais à la fin, on devra accepter les choses comme elles le seront, on essaie juste de profiter ».