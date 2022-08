Foot - PSG

PSG : Les clashs de Zlatan Ibrahimovic contre le projet QSI

Ancien buteur emblématique du PSG version QSI dont il a été la tête de gondole pendant quatre ans, Zlatan Ibrahimovic n’a pas toujours été tendre pour autant avec le club de la capitale. Comme en témoignent ses dernières sorties au sujet du PSG, qui font figure de clashs…

Recruté par le PSG à l’été 2012, soit un an après le rachat du club francilien par le Qatar, Zlatan Ibrahimovic a été la première grande star internationale à débarquer sous l’ère QSI au Parc des Princes. Un règne particulièrement marquant sur le plan sportif puisqu’Ibrahimovic a inscrit des buts d’anthologie sous la tunique du PSG, même s’il n’a encore jamais soulevé la Ligue des Champions. Mais depuis la fin de son aventure parisienne, le buteur suédois a multiplié les piques à l’encontre du club de la capitale.

« Le PSG est né avec le Qatar »

Et déjà quelques mois avant la fin de son passage au PSG, en mars 2016, Zlatan Ibrahimovic a déclenché une polémique en conférence de presse à la veille d’un choc contre Chelsea en Ligue des Champions. Dans son discours, il remettait clairement en cause l’histoire du PSG : « Sans manquer de respect à personne, le PSG est né quand le Qatar est arrivé, il y a trois ans et demi. Ils chasseront la Ligue des champions jusqu'au moment où ils la gagneront. Ils n'arrêteront pas. Avec ou sans moi ». Des propos qui avaient été très mal accueillis par les supporters du PSG…

Ibrahimovic ne voulait pas rejoindre le PSG

En 2018, dans une autobiographie intitulée « Je suis Football », Ibrahimovic avait dévoilé les coulisses de son transfert du Milan AC vers le PSG en 2012. Et il explique clairement que son plan de base n’était clairement pas de rallier le Parc des Princes : « Quand j’ai parlé à Mino cet été-là, je lui ai dit qu’on allait rendre la tâche difficile au PSG. Je voulais garder mon salaire milanais et je voulais qu’ils disent quelque chose comme : 'Mec, tu exagères, tu demandes trop'. Je voulais me servir de ça pour qu’ils se retirent. Donc j’ai dit à Mino de noter tout ce que je voulais. J’ai énuméré tous mes souhaits et quand j’ai terminé, j’ai dit à Helena [sa compagne] qu’ils n’allaient jamais accepter ça, que c’était impossible. Mais seulement vingt minutes après, Mino m’a rappelé et m’a dit : 'Tu as tout ce que tu as demandé'. Après ça, il n’y avait plus de retour en arrière possible donc je lui ai dit 'ok, prépare tout' ». Pas vraiment ce que l’on peut appeler un choix du cœur.

