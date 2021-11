Foot - PSG

PSG : Les bonnes nouvelles s’enchainent pour Pochettino avant Manchester City !

Publié le 22 novembre 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 22 novembre 2021 à 18h44

Alors que le Paris Saint-Germain affrontera Manchester City ce mercredi soir en Ligue des champions, le club de la capitale va avoir la chance de pouvoir compter sur l’intégralité de ses forces pour ce choc.

Après son succès acquis face au FC Nantes, le Paris Saint-Germain aura un nouveau rendez-vous de prestige ce mercredi en Ligue des champions. En effet, à le club parisien se déplace à l’Etihad Stadium pour y affronter Manchester City dans le cadre de la cinquième journée de la phase des poules de la compétition européenne. Ce match sera crucial pour le club de la capitale dans la mesure où la première place du groupe A est en jeu, l’équipe de Pep Guardiola occupant actuellement la première place avec neuf unités quand le PSG en compte huit. Les joueurs du club parisien sont donc attendus au tournant, mais le club de la capitale va néanmoins pouvoir compter sur ses meilleurs forces pour ce choc européen.

Sergio Ramos et Kylian Mbappé seront présents !