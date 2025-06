PSG : Les «Avengers» à Paris, l'annonce dingue

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est le grand vainqueur de cette édition 2024/2025 de Ligue des champions avec un parcours XXL : le Bayern Munich, l'Atletico de Madrid, Arsenal, Manchester City, Liverpool ou encore l'Inter en finale... Les hommes de Luis Enrique ont remporté la première Ligue des champions de l'histoire du club avec la manière contre les Nerazzurri : 5-0. De quoi inspirer l'humoriste et supporter du PSG Hakim Jemili d'un comparatif avec les héros de Marvel.

«Achraf Hakimi est à 3 Km/h de devenir un Avenger»

Supporter invétéré du PSG et joueur de football fictif dans le film Mercato avec Jamel Debbouze sorti en février en salles, Hakim Jemili a publié son traditionnel débrief sur Instagram en faisant du mieux que possible pour dissimuler son émotion. Cependant, il est tout de même parvenu à lâcher une punchline en liant Achraf Hakimi et l'équipe à des héros de l'univers Marvel.

« (pris par l'émotion) P*tain, je ne sais pas quoi dire les frérots. Il fallait inverser et mettre l'Inter en finale de Coupe de France (ndlr 3-0) et Reims en finale de la Champions League, il y aurait eu plus d'enjeu. On les a hagar (ndlr frappés). Ousmane Dembélé, ce n'est plus du pressing, c'est de l'harcèlement. Achraf Hakimi est à 3 Km/h de devenir un Avenger, c'est un baisé. Et Désiré Doué, je te lèche les sourcils frère, je ne sais pas quoi dire, mais on est champions d'Europe ».