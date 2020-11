Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce constat accablant sur le travail de Thomas Tuchel !

Publié le 7 novembre 2020 à 18h15 par La rédaction

Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines pour ses résultats autant que ses choix, Thomas Tuchel ne fait pas l'unanimité au PSG. Romain Molina s'est également exprimé au sujet du technicien allemand, poussant un gros coup de gueule vis-à-vis du travail effectué par l'entraineur du PSG.

Avec deux défaites lors des trois premières journées de Ligue des Champions, le PSG se retrouve dans une bien mauvaise posture en ce début de saison, bien loin de la finale vécue il y a quelques mois face au Bayern Munich. Alors qu'il a entamé sa dernière saison sous contrat avec le club de la capitale, Doha pourrait envisager de remercier Thomas Tuchel prématurément dans les prochaines semaines si ses prestations ne s'améliorent pas. Déjà critiqué pour ses résultats et ses choix, Thomas Tuchel doit désormais faire face aux critiques sur son travail à l'entrainement.

«Quand tu n’as pas d’intensité aux entrainements suffisante depuis deux ans…»