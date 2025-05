PSG : Le vestiaire fait un magnifique cadeau à Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Assuré du titre en Ligue 1 depuis plusieurs semaines, le PSG peut profiter des dernières journées de championnat pour préparer au mieux les deux dernières journées. C’est ainsi que face à Montpellier samedi, Luis Enrique a largement fait tourner, offrant du temps de jeu à des jeunes à l’image de Senny Mayulu qui a remercié son coach.

Mayulu remercie Luis Enrique

« Oui, bien sûr, on remercie le coach parce qu'il nous fait confiance. Il nous fait jouer. Il a mis beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le groupe donc, oui, on le remercie. On essaie de lui rendre la chose sur le terrain », a-t-il confié au micro de DAZN après sa magnifique prestation contre Montpellier ponctuée d’un but qu’il a d’ailleurs commenté.

«On remercie le coach parce qu'il nous fait confiance»

« C'était une belle action. Enfin, on a réussi à construire au début, mais c'était un peu dur pour pouvoir se créer des occasions, on ne réussissait pas à finir, etc. Là, j'ai eu la balle puis elle a été contrée sur moi. Du coup, directement, j'ai tiré en une (touche de balle). Franchement, je suis content de ce but. Ça a permis le 1-0. Donc, pour aider l'équipe, franchement, je suis très content », ajoute Senny Mayulu.