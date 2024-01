PSG : Le très gros coup dur

Arnaud De Kanel

En plein cœur de l'hiver, le PSG fait face à une nouvelle épreuve difficile avec l'annonce de la blessure de Milan Skriniar. Une opération à la cheville s'avère inévitable pour le défenseur, le condamnant à une absence de plusieurs mois. Cette situation complique davantage la tâche de Luis Enrique, déjà confronté à des problèmes dans le secteur défensif au cours de la première moitié de la saison.

Les blessures persistent et n'épargnent guère le PSG. Alors que les absences de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes handicapent déjà l'équipe de la capitale, voilà qu'un autre titulaire indiscutable, Milan Skriniar, a rejoint la liste des joueurs à l'infirmerie.

«C’est une nouvelle triste»

Luis Enrique avait d'ailleurs confirmé le coup dur en conférence de presse. « Malheureusement après le match, les docteurs ont fait un examen sur Milan et il a besoin d’une opération. A partir là, jusqu’à l’opération, on ne sait pas la durée de l’indisponibilité ou quand on va le récupérer. C’est une nouvelle triste, comme à chaque fois qu’un joueur est blessé. En plus, l’action ne semblait pas dangereuse. C’est une nouvelle désagréable », avait lâché le coach du PSG.

Longue absence pour Skriniar