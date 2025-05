PSG : Le transfert qui choque le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato d’hiver, le PSG avait réussi à enrôler Khvicha Kvaratskhelia pour environ 70M€ en provenance de Naples. Un transfert qui a clairement eu son importance dans le parcours européen du club parisien comme s’en réjouit Désiré Doué, totalement sous le charme de son coéquipier.

Quelques mois après avoir renoncé à son transfert face aux exigences de Naples, le PSG est revenu à la charge lors du mercato d'hiver pour Khvicha Kvaratskhelia recruté pour 70M€. Le Géorgien s'est rapidement imposé comme un joueur majeur, et Désiré Doué reconnaît que ce transfert a changé la seconde partie de saison du PSG.

Doué s'enflamme pour Kvaratskhelia

« On a eu la chance que Kvaratskhelia nous rejoigne cet hiver. C’est un joueur formidable qui nous apporte beaucoup. Ousmane et Bradley, je les connaissais un peu plus avant », s’enflamme-t-il en marge de la cérémonie des Trophées UNFP, avant de poursuivre.

« Dès que je suis arrivé au Paris Saint-Germain, ils m’ont beaucoup apporté, beaucoup aidé, donné pas mal de conseils. Je pense que la concurrence au Paris Saint-Germain est très saine. On se tire vers le haut, on se pousse, et on cherche toujours à s’améliorer. C’est ce qui fait notre force aussi. Et quand un ne démarre pas, on sait qu’il peut rentrer et faire la différence aussi », ajoute Désiré Doué.