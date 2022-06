Foot - PSG

PSG : Le Top 5 des buteurs de légende à Paris

Depuis sa création en 1970, le PSG a vu passer des buteurs de grandes qualités. Et même avant le rachat du club par le Qatar en 2011 qui lui a donné des moyens considérables sur le mercato et permis d’attirer des gros calibres étrangers, le PSG a vu défiler des numéro 9 de classe internationale dans ses rangs. Voici, par ordre chronologique, les meilleurs buteurs de l'histoire du club.

1- Carlos Bianchi

Recruté par le PSG en 1977, Carlos Bianchi n’aura passé que deux saisons au sein du club de la capitale, mais l’ancien buteur argentin aura marqué de son empreinte son histoire parisienne. Avec un incroyable ratio de 80 buts en seulement 71 rencontres disputées avec le PSG, Bianchi est assurément l’un des plus grands buteurs de l’histoire du club francilien avec son profil très particulier de renard des surfaces.

2-Pedro Miguel Pauleta

Autre buteur marquant de l’histoire du PSG avant l’ère QSI, Pedro Miguel Pauleta a été le leader incontesté du secteur offensif parisien lors de son passage entre 2003 et 2008. Sous le maillot rouge et bleu, le buteur international portugais va inscrire 109 buts en 211 rencontres, dont certains face Fabien Barthez lors des grands Classiques contre l’OM qui resteront dans la légende du PSG.

3-Zlatan Ibrahimovic

Première grande star internationale du PSG versions Qatar, Zlatan Ibrahimovic débarquait du Milan AC en 2012 avec la réputation d’un joueur à fort caractère mais terriblement efficace face au but. Et le géant suédois ne fera que conforter cette image durant ses quatre saisons passées au PSG : il a non seulement été redoutable d’efficacité en affichant un incroyable régularité, mais il a également inscrit des buts d’exception dans un style très « zlatanesque ». Ibrahimovic aura d’ailleurs réussi à détenir pendant un temps le record de meilleur buteur de l’histoire du PSG, avant d’être dépassé…

4-Edinson Cavani

Et c’est justement Edinson Cavani qui détrônera Zlatan Ibrahimovic et qui demeure encore à ce jour le meilleur buteur de l’histoire du PSG, avec 200 réalisations toutes compétitions confondues au compteur. Recruté à Naples pour 64M€ en 2013, l’international uruguayen a longtemps été contraint de s’exiler sur un côté avec la présence de son coéquipier suédois en attaque, mais il s’est toujours montré efficace sous le maillot du PSG. Malheureusement pour Cavani, son record risque de tomber d’ici peu.

5-Kylian Mbappé