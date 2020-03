Foot - PSG

PSG : Messi, Ronaldo... Le sélectionneur du Brésil regrette le Neymar du Barça !

Publié le 30 mars 2020 à 23h45 par La rédaction

Neymar a connu de grands moments tout au long de sa carrière. Tite, le sélectionneur actuel du Brésil, estime pour sa part que l'attaquant du PSG n'a jamais été aussi fort qu'au FC Barcelone et ose les comparaisons avec Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi.

Neymar compte 101 sélections avec le Brésil, et l'attaquant du PSG a connu quelques succès sous le maillot jaune, comme la médaille d'or décrochée aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Suite à cette compétition, le numéro 10 parisien a vu arriver Tite à la tête de la Seleçao, qui a fait de Neymar le leader de l'équipe. Le technicien brésilien est d'ailleurs revenu sur la meilleure utilisation possible de son joueur. A ses yeux, la meilleure période de Neymar remonte à son passage au FC Barcelone.

Sa meilleure époque à Barcelone