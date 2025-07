PSG : Le retour que personne n’a vu venir !

Au-delà d’être aujourd’hui l’un des clubs de football reconnu mondialement, le PSG est devenu au fil des années un club multisports. Et cela vaut également pour l’e-sport. Voilà d’ailleurs que le club de la capitale a décidé de revenir sur la scène League of Legends. Après avoir quitté ce jeu connu mondialement, le PSG a décidé de relancer son partenariat avec l’équipe Talon.

Pour 2025, le PSG avait décidé mettre fin à son terme avec l’équipe Talon sur la scène League of Legends . Cela n’aura finalement duré que quelques mois. En effet, le club de la capitale a décidé de revenir dans l’esport en renouvelant son association avec la structure hongkongaise. Le PSG est donc désormais de retour sur League of Legends .

« Nous sommes ravis de nous associer à nouveau au PSG Esports »

CEO et co-fondateur de Talon, Sean Zhang a d’ailleurs réagi à ce nouveau partenariat avec le PSG. Il a ainsi expliqué dans un communiqué : « Nous sommes ravis de nous associer à nouveau au PSG Esports et d'accueillir Qatar Airways comme sponsor maillot de notre équipe League of Legends. PSG Esports a été un partenaire formidable et, ensemble, nous avons bâti une marque d'équipe reconnue mondialement au sein de League of Legends ».