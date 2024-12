PSG : Le Qatar a déjà choisi l’entraîneur de la saison prochaine ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les difficultés rencontrées par le PSG dans sa campagne de Ligue des Champions cette saison, Luis Enrique semble bien parti pour prolonger son contrat et rester la saison prochaine. Le technicien espagnol a toujours les faveurs des propriétaires qataris du PSG et sera maintenu, sauf énorme rebondissement de dernière minute, comme l’indique un journaliste du Parisien.

Nommé au poste d’entraîneur du PSG à l’été 2023 en lieu et place de Christophe Galtier, Luis Enrique est encore loin de faire l’unanimité parmi les observateurs. Certains lui reprochent ses choix tactiques, d’autres sa communication, mais le Qatar semble malgré tout ravi de sa collaboration avec le technicien espagnol. Et les hautes instances du PSG depuis Doha semblent avoir tranché sur son futur.

Daniel Riolo remet en question l'engagement du PSG sur Ramos. Sa performance contre Salzbourg suffit-elle à le convaincre ? 🤔

➡️ https://t.co/tNWBmSNmjs pic.twitter.com/QZw8k9t1Lt — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

« Il va rester avec nous »

Interrogé en zone mixte mardi soir après le large succès du PSG à Salzbourg en Ligue des Champions (3-0), le président Nasser Al-Khelaïfi a mis les choses au clair sur Luis Enrique et expliquant très clairement qu'il allait le conserver pour les années à venir au club : « On a le meilleur coach du monde. II va rester avec nous On veut construire un projet pour longtemps avec lui. Il le sait. J’ai confiance en lui. C’est un très, très bon coach », a indiqué le président du PSG.

Prolongation déjà actée pour Enrique

Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Marc Mechenoua a confirmé cette tendance pour l’avenir de Luis Enrique au PSG : « Avec ce club rien n'est impossible. Mais en coulisses, de Doha au président, on assure que Luis Enrique est l'entraîneur du futur du PSG et il a resigné fin septembre pour deux années de plus. Ce n'est que mon opinion mais la seule possibilité pour qu'il y ait une fin proche, c'est qu'il parte de lui-même ». L’entraîneur semble donc déjà trouvé pour la saison prochaine.