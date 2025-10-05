PSG : Le projet de folie qui se prépare !

Pierrick Levallet

Le PSG est en train de prendre une toute nouvelle dimension dans le sport en général. Désormais considéré comme l’un des meilleurs clubs de football au monde, la formation parisienne envisagerait également de se lancer dans le basket, plus précisément en NBA. George Aivazoglou n’a d’ailleurs pas écarté l’idée d’un projet de folie à monter avec les Rouge-et-Bleu.

Passé dans une nouvelle dimension après l’arrivée de QSI en 2011, le PSG est encore en train d’évoluer. La formation parisienne, qui a remporté la Ligue des champions la saison passée, est considérée comme l’un des meilleurs clubs du monde. Les Rouge-et-Bleu envisageraient d’ailleurs de s’étendre hors du football. Un projet de folie en NBA pourrait notamment voir le jour. Et George Aivazoglou n’a pas écarté cette hypothèse.

«Nous sommes intéressés par ce type de marques» « L'intérêt est grand et vient de beaucoup d'équipes. Le PSG fait lui aussi partie des plus grands noms au monde, avec une audience planétaire, une diaspora. Nous sommes intéressés par ce type de marques » a expliqué le directeur général de NBA Europe dans un entretien accordé à L’Equipe.