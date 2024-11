PSG : Le prochain capitaine est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva en 2020, Marquinhos a toujours affirmé qu’il souhaitait terminer sa carrière à Paris. Néanmoins, le Brésilien, convoité par l’Arabie Saoudite pourrait transmettre le flambeau à un autre cadre prochainement. Montant en puissance dans le vestiaire, Achraf Hakimi pourrait ainsi hériter du brassard en cas de départ du défenseur central. Explications.

« J’ai toujours essayé de tout donner pour ce club à chaque fois que j’ai mis ce logo sur mes pectoraux (il montre le logo du PSG). J’ai été éduqué de cette façon par ma mère. Je me suis toujours donné à fond pour ce club et je suis très fier de tout ce que j’ai réalisé jusqu’à aujourd’hui. Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs ». Il y a plusieurs mois, Marquinhos affirmait auprès du Parisien qu’il souhaitait terminer sa carrière au PSG.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Marquinhos vers l’Arabie Saoudite ?

Oui mais voilà, depuis plusieurs saisons déjà, le capitaine du PSG se voit convoité par l’Arabie Saoudite, qui à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, serait revenue à la charge concernant le Brésilien. Le quotidien sportif révèle ce mercredi que l’état du Moyen-Orient aimerait recruter le défenseur central de 30 ans en vue de la saison prochaine.

Hakimi pour succéder au Brésilien ?

Joueur le plus capé de l’histoire du PSG, Marquinhos pourrait donc potentiellement quitter les Rouge et Bleu. Si plusieurs leaders émergent au sein de la formation de Luis Enrique, l’Equipe affirme qu’en cas de départ du numéro 5, Achraf Hakimi aurait alors de sérieux arguments pour récupérer le brassard de capitaine. A suivre...