PSG : Le nouveau surnom de Mbappé fait le buzz sur les réseaux sociaux

Alors que le PSG s’est incliné lourdement mercredi soir sur la pelouse de Newcastle en Ligue des champions (4-1), Kylian Mbappé n’est pas épargné par les critiques au lendemain de cette rencontre. L’attaquant parisien a été en difficulté à St. Jame’s Park, ce qui lui a valu d'être affublé d’un nouveau surnom.

Vainqueur du Borussia Dortmund lors de la première journée de Ligue des champions (2-0), le PSG a vécu une tout autre soirée mercredi sur la pelouse de Newcastle. Le club de la capitale s’est incliné par trois buts d’écart (4-1) et a été auteur d’une prestation décevante, à l’image de Kylian Mbappé.

Le capitaine de l’équipe de France a vécu une soirée compliquée. Comme indiqué par Opta Jean , il n’a n’a frappé qu’une seule fois au but et n’a touché que quatre ballons dans la surface adverse. Depuis, Kylian Mbappé est affublé d’un nouveau surnom qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbedbug been quiet so far