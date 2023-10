PSG : Mbappé catastrophique, ces statistiques le montrent

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a sombré face à Newcastle au St James' Park. Lors de ce rendez-vous de Ligue des Champions, Kylian Mbappé n'était pas du tout dans son assiette. En effet, le numéro 7 du PSG n'a pas cadré la moindre frappe et n'a pas réussi dribble contre les Magpies.

Après avoir battu le Borussia Dortmund au Parc des Princes, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de Newcastle ce mercredi soir. Et malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés face aux Magpies au St James' Park (4-1).

0 tir cadré et 0 dribble réussi pour Mbappé

Lors du duel entre le PSG et Newcastle, Kylian Mbappé est passé totalement à côté de son match. En effet, le numéro 7 parisien n'a pas du tout réussi à se montrer dangereux face à la défense des Magpies .

4 ballons touchés dans la surface pour Mbappé