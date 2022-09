Foot - PSG

PSG : Le nouveau Neymar fait l’unanimité à Paris

Publié le 14 septembre 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Auteur d'un début de saison stratosphérique, Neymar impressionne tout le monde par ses statistiques et son comportement avec le PSG. Au sein du club de la capitale, on est d'ailleurs sous le charme du Neymar actuel qui fait taire les critiques à quelques mois de la Coupe du monde.

10 buts et 7 passes décisives. Voilà le rendement très impressionnant de Neymar depuis le début de saison. Le tout en seulement 9 matches, dont 8 titularisations. Le Brésilien réalise tout simplement le meilleur début de saison de sa carrière et porte le PSG version Christophe Galtier. D'ailleurs, Neymar a inscrit samedi contre Brest (1-0) son 110e but à Paris, ce qui lui permet de dépasser Pedro Miguel Pauleta et de s'inscrire à la 4e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG derrière Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic. Ce qui vaut à Neymar un bel hommage de son coach.

«C'est un très grand professionnel et un grand joueur»

« Je le découvre en tant qu’homme depuis deux mois et demi, trois mois. Mais je ne découvre pas le joueur qui est en France depuis cinq ans. J’ai toujours considéré qu’il fait partie des meilleurs joueurs de la planète. Mais j’ai un regard beaucoup plus averti et aiguisé sur son investissement au quotidien. Que ce soit avant, pendant et après les séances d’entraînement. S’il vient de dépasser Pauleta et réalise un très bon début de saison, c’est parce qu’il met beaucoup de sérieux et de concentration dans son travail. Il est très investi sur un plan personnel mais aussi dans l’intérêt de l’équipe. Il est un très grand professionnel et un grand joueur. Je le découvre avec plaisir tous les jours », confiait Christophe Galtier samedi soir en conférence de presse.

PSG : Galtier donne les secrets de la métamorphose de Neymar https://t.co/fq3oSuIAxC pic.twitter.com/dJEJNHb6UA — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

«C'est un artiste et quand il est bien»

De nouveau devant les médias ce mercredi, l'entraîneur du PSG en a rajouté une couche sur le niveau de Neymar, étincelant depuis le début de saison : « Ce serait réducteur de penser que ce n'est qu'avec moi et mon staff. Il y a eu une prise de conscience de Ney par rapport à la saison dernière où il a été moins performant, moins présent. Il a des objectifs élevés au coeur d'une saison particulière. Il est arrivé à l'heure, fit, il a bien travaillé avant. C'est un artiste et quand il est bien, il renvoie ça. C'est un joueur qui travaille énormément pour l'équipe offensivement mais aussi dans l'envie de récupérer le ballon ».

«On est en mission avec le PSG»