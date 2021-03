Foot - PSG

PSG : Le message fort de Pochettino avant le LOSC et l’OL

Publié le 16 mars 2021 à 16h50 par La rédaction

Une grosse semaine attend le PSG, qui va devoir jouer contre le LOSC puis l’OL en l'espace de quelques jours. Pour Mauricio Pochettino, cette semaine est très importante et les résultats qui en découleront également.