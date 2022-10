Foot - PSG

PSG : Le gros aveu du vestiaire sur la révolution de Galtier

Publié le 29 octobre 2022 à 20h45 - mis à jour le 29 octobre 2022 à 20h46

Hugo Chirossel

Le PSG s’est imposé ce samedi lors de la réception de l'ESTAC au Parc des Princes (4-3). Les Parisiens se présentaient une nouvelle fois avec une défense à quatre, une constante lors des dernières rencontres. Vitinha s’est exprimé au sujet de ce changement tactique et estime que lui et ses coéquipiers doivent être capables d’évoluer dans les deux systèmes.

Le Paris Saint-Germain perpétue son invincibilité. Opposés à Troyes ce samedi au Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier ont remporté leur 11e victoires de la saison en championnat, en 13 matchs disputés.

Mercato - PSG : L’échec cuisant du Barça pour Lionel Messi https://t.co/EUXZtE9ey9 pic.twitter.com/8mZK29WGfy — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

Une défense fragile

Si les Parisiens ont pu compter sur un très bon Lionel Messi, buteur et passeur, leur défense a en revanche interrogé. Depuis le Classique face à l’OM, Christophe Galtier a mis de côté son 3-4-1-2 pour un 4-3-1-2. Cela était une nouvelle fois le cas ce soir, mais le PSG a affiché des fragilités défensives.

« On doit être préparé à gagner quel que soit le système »