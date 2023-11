PSG : Le grand pote de Mbappé annonce du lourd

Hugo Chirossel

Depuis qu'il est arrivé au PSG il y a désormais un peu plus de deux ans, Achraf Hakimi est proche de Kylian Mbappé. Les deux hommes sont devenus très amis, une relation sur laquelle est revenu l’international marocain. Selon lui, leur proximité leur permet de se trouver plus facilement et d’être plus performants sur le terrain.

« Dans le football, on a beaucoup de coéquipiers, on joue avec beaucoup de joueurs différents, mais au final il y en a peu qui sont de vrais amis parce que l’un quitte le club, puis l’autre quitte le clu b. » Dans un entretien accordé à PSG TV , Achraf Hakimi s’est exprimé sur sa relation particulière avec Kylian Mbappé. Les deux hommes sont très amis depuis qu’ils évoluent ensemble au PSG, chose qui n’est pas toujours le cas dans le monde du football.

Hakimi se livre sur son amitié avec Mbappé

« Dans le cas de Kylian, il s’agit d’une véritable connexion entre nous. Dès mon arrivée, il m’a beaucoup aidé notamment pour m’intégrer. Il m’a donné un coup de main quand j’en avais besoin et ce n’est pas facile, surtout avec son statut de star mondiale. Je lui suis donc éternellement reconnaissant de m’avoir beaucoup aidé parce que je ne parlais pas la langue et que je ne connaissais personne. C’est ce lien qui a créé l’amitié que nous avons aujourd’hui et qui nous a permis de nous comprendre, sur comme en dehors du terrain », a ajouté Achraf Hakimi.

«C’est forcément plus facile de jouer ensemble»