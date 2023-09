PSG : Le grand pote de Mbappé réclame du lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche de Kylian Mbappé dans le vestiaire du PSG, Achraf Hakimi ne tarit pas d'éloges sur le niveau de son coéquipier. Et le latéral droit marocain estime d'ailleurs que Mbappé mériterait de remporter le Ballon d'Or cette année vu sa régularité affichée ces derniers mois.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont très amis, sur le terrain comme dans la vie au PSG. Ils n'avaient d'ailleurs pas hésité à afficher cette fraternité lors de la dernière Coupe du Monde, lorsque l'équipe de France avait affronté le Maroc en demi-finale. Et Hakimi réclame d'ailleurs une récompense très spéciale pour Mbappé...

« Il mérite de gagner le Ballon d’Or »

Interrogé en zone mixte après la victoire contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions (2-0) mardi soir, le latéral droit du PSG a expliqué que Kylian Mbappé méritait de remporter le Ballon d'Or 2023 : « Je pense que pour moi par rapport à ce qu’il a fait tout au long de l’année il mérite de gagner le Ballon d’Or, c’est un grand joueur et j’espère qu’il peut le gagner cette année », estime Hakimi.

Haaland, Messi... La concurrence sera lourde

Et même si Kylian Mbappé aura forcément des arguments à faire valoir, avec notamment son grand parcours en Coupe du Monde et un triplé historique en finale contre l'Argentine, la concurrence s'annonce acharnée pour le Ballon d'Or avec les trophées majeurs remportés ces derniers mois par Erling Haaland et Lionel Messi, notamment.