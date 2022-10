Foot - PSG

Le grand Messi est de retour, voilà les secrets de sa résurrection

Publié le 4 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Après une saison plus que poussive, Lionel Messi semble avoir retrouvé son meilleur niveau comme en témoignent ses prestations avec le PSG depuis le début de saison. Omar Da Fonseca explique

Arrivé libre durant l'été 2021, Lionel Messi a connu une première saison chaotique du côté du PSG. Mais après un été bien plus calme, l'international argentin a démarré ce nouvel exercice sur des bases bien plus élevées et semble enfin avoir retrouvé son meilleur niveau. Omar Da Fonseca décrypte ce retour en grâce de La Pulga .

«Quand le cerveau et le corps sont en parfaite harmonie, on voit ce que ça donne»

« C’est pourquoi plutôt que de parler de seconde jeunesse, je dirais plutôt que Messi s’est réadapté, réajusté. Il s’est convaincu qu’il pouvait être tout aussi utile dans un rôle de facilitateur de jeu, d’initiateur d’actions. Il est plus utile comme ça, à faire jouer les autres. Messi a toujours cette usine de gestes techniques dans les jambes, mais il la met au service du jeu avant de la mettre au service du résultat. La saison dernière, sa tête et ses jambes n’étaient pas en adéquation. Mais quand le cerveau et le corps sont en parfaite harmonie, on voit ce que ça donne ! », assure-t-il dans les colonnes du Parisien .

Galtier justifie ses choix avec Messi