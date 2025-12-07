PSG : Le départ de Barcola est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pointé du doigt pour son rendement jugé insuffisant sous le maillot du PSG cette saison, Bradley Barcola devrait néanmoins quitter le pays l'été prochain pour aller disputer la Coupe du Monde en Amérique avec l'équipe de France. C'est en tout cas la vision de Pierre Ménès, qui considère Barcola comme un élément indispensable des Bleus malgré tout.

Auteur de 5 buts et 5 passes décisives en 23 matchs cette saison (toutes compétitions confondues) avec le PSG, Bradley Barcola (23 ans) fait l'objet de nombreuses critiques. L'attaquant français est encore et toujours pointé du doigt pour son manque de réalisme dans le dernier geste, son principal défaut depuis qu'il a signé à Paris en 2023 pour 50M€. Mais en dépit de ces critiques, Pierre Ménès annonce que le numéro 29 du PSG quittera la France en juin prochain pour aller disputer la Coupe du Monde en Amérique avec l'équipe de France.

« Oui, il ira à la Coupe du monde » « Dans l'esprit de Deschamps, oui, il ira à la Coupe du monde dans un rôle de doublure sur le côté gauche. A la place de Deschamps, je l'emmènerai à la Coupe du monde oui », a lâché Pierre Ménès dans une vidéo sur sa chaine Youtube au sujet de Bradley Barcola, qui sera donc forcément du voyage en Amérique avec l'équipe de France l'été prochain, mais pas forcément dans un rôle de titulaire.