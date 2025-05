PSG : Le coup historique à 8M€ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Khvicha Kvaratskhelia semble avoir fait le bon pari cet hiver en quittant le Napoli pour le PSG au vu de la seconde partie de saison parisienne et une éventuelle finale de Ligue des champions. Son salaire annuel de 8M€ net lui permet de rêver plus grand avec le club parisien... et son ancien club pourrait lui faire un ultime cadeau historique.

A trois journées de la fin de saison, le Napoli est tout proche de rafler un deuxième Scudetto en trois ans. Les hommes de Luciano Spalletti ont déjà été sacrés champions en 2023 et l'équipe d'Antonio Conte pourrait les imiter. L'équipe napolitaine compte trois points d'avance sur l'Inter, sa première et presque unique poursuivante au vu de l'écart de neuf points séparant Naples de l'Atalanta.

Coup de poker réussi pour Khvicha Kvaratskhelia ?

Khvicha Kvaratskhelia a pris part à la première partie de la campagne italienne avec le Napoli avant d'être transféré au PSG pendant le mercato hivernal pour 70M€ hors bonus. A Paris, l'attaquant géorgien vit une deuxième moitié de saison rêvée puisqu'il a déjà été sacré champion de France, se trouve en finale de la coupe nationale et se rapproche d'une finale de Ligue des champions tout en amassant un salaire annuel net de 8M€.

Champion de France... et d'Italie pour Kvaratskhelia ?

Hormis ses performances avec le PSG et les deux titres qu'il peut encore aller chercher, Khvicha Kvaratskhelia peut réussir le coup parfait. En effet, au vu de la tournure des évènements pris en Italie en Serie A, l'ailier du PSG pourrait également être sacré champion d'Italie pour sa participation partielle dans la conquête du Scudetto.