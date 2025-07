PSG : Le coup de génie d'un proche de Luis Enrique !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche face à Chelsea en finale de la Coupe du monde des Clubs, le PSG va clôturer une saison extrêmement longue. Le staff du club parisien a réalisé un travail minutieux au niveau du temps de jeu accordé aux joueurs. Un travail d’orfèvre, organisé notamment par Rafel Pol, le bras droit de Luis Enrique.

Une gestion minutieuse au PSG

En effet, Luis Enrique et ses différents adjoints ont énormément travaillé sur la gestion des temps de jeu et de la fraîcheur de leurs joueurs comme le rapporte le Parisien. « C’est un travail d’orfèvre. Tout est minutieusement pensé par le staff et rien n’est laissé au hasard. C’est une somme de petits détails, qui semblent anodins mais qui font finalement la différence », glisse notamment un proche du groupe du PSG au quotidien.