PSG : Le coup de fil à 50M€, masterclass de Luis Enrique ?

Pour 50M€, à savoir le prix de son transfert, Ousmane Dembélé a déposé ses valises au Paris Saint-Germain pour évoluer sous la houlette de Luis Enrique. Un entraîneur qui est parvenu à transformer l'ailier en un finisseur hors pair ces derniers mois au PSG. Dembélé s'est livré ses discussions avec le coach espagnol.

Le 5 juillet 2023, seulement un an après la nomination de son prédécesseur Christophe Galtier, Luis Enrique héritait de son effectif au PSG. Dans le cadre du nouveau projet sportif basé sur le développement des jeunes talents évoqué une année plus tôt par le président Nasser Al-Khelaïfi au Parisien avec la fin de l'ère des strass et des paillettes, le Paris Saint-Germain nouvelle version était porté par Enrique qui faisait le choix avec le conseiller football Luis Campos de se séparer de certains grands noms de l'équipe comme Neymar ou encore Marco Verratti vendus à Al-Hilal et Al-Arabi.