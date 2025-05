PSG : Le chouchou de Luis Enrique est dévoilé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Tout Luis Enrique qu’il est, l’entraîneur du PSG a lui aussi besoin de soutien. Auteur d’un travail exceptionnel depuis son arrivée sur le banc parisien, l’ancienne gloire du Barça peut compter sur un staff très compétent. Comme l’ont confirmé certaines sources internes au club, Rafael Pol est réellement l’adjoint numéro un de l’Espagnol, qui le voit comme son bras droit.

Le PSG peut le remercier. Arrivé sur le banc du club de la capitale en juillet 2023 le cerveau animé d’énormes ambitions aussi bien dans la façon de faire jouer son équipe que dans sa composition, Luis Enrique réalise des travaux colossaux. Après une première saison marquée par un parcours jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions, le coach espagnol a réussi à hisser les siens jusqu’en finale cette semaine.

Rafael Pol, le bras droit de Luis Enrique

Doté d’un fort caractère, Luis Enrique peut également s’appuyer sur un staff méticuleusement composé au PSG. Si avec Joaquin Valdes, le coach espagnol dispose d’un psychologue l’aidant à gérer les moments les plus stressants de la saison, avec Rafael Pol, c’est sur un véritable bras droit que Luis Enrique s’appuie. Ayant commencé en tant que préparateur physique, Rafael Pol, présent aux côtés du coach parisien depuis 2011 et ses débuts en tant qu’entraîneur, est également son meilleur ami chez les Rouge et Bleu.

« C'est la personne en qui il a le plus confiance »

Devenu adjoint principal cette saison Rafael Pol a dû traverser une période très compliquée avec le décès de sa femme malade en novembre dernier. Auprès de Relevo, certaines sources internes au PSG ont témoigné sur l’importance de ce dernier pour Luis Enrique mais également pour le groupe parisien : « Rafa a toujours su être à sa place, il a varié son rôle dans le staff. Il a commencé par s'occuper de la préparation physique jusqu'à ce qu'il devienne entraîneur adjoint, et c'est la personne en qui il a le plus confiance. C'est une personne qui ne cherche pas les feux de la rampe, qui a beaucoup de capacités, de connaissances et qui a toujours accepté les changements de rôle au sein de l'équipe d'entraîneurs. »