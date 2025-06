PSG : Le boss de la saison prochaine est signé, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un duo parti pour durer. Après Luis Enrique, Luis Campos a donné son accord au PSG pour étirer son contrat jusqu'en 2030. A la tête du secteur sportif, le Portugais conserve la confiance du Qatar, visiblement ravi de ses dernières trouvailles. Ancien coach du PSG, Luis Fernandez a livré sa position sur le nouveau projet sportif parisien.

Le PSG semble avoir trouvé la perle rare. Ancien du FC Barcelone, Luis Enrique est arrivée avec ses principes, sa mentalité. Et malgré les critiques, il a poursuivi sa quête de vérité. Les supporters ont appris à apprécier cet entraîneur entier, qui travaille main dans la main avec Luis Campos, chargé du recrutement sportif. Deux hommes qui ont fait leurs preuves et qui viennent tout juste de prolonger leur contrat avec le PSG. Pour Luis Fernandez, Campos mérite d’être prolongé en raison de son travail et de sa complicité avec Enrique.

Luis Campos félicité par Luis Fernandez « On n'est pas seul quand on est entraîneur. Je l'ai été. On n'est pas seul. Parce que la victoire ce n'est pas celle de l'entraîneur, c'est d'abord la victoire de ses joueurs qui sont sur le terrain et puis des joueurs qui l'accompagnent. Ça fait un tout. Et s'ils se mettent ensemble à collaborer, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, même avec Luis Campos... On voit que la gestion sportive du Paris Saint-Germain, c'est remarquable. Les joueurs qui sont arrivés sont bien. Tout le monde est bien dans ce groupe où chacun donne son maximum » a déclaré l’ancien coach du PSG.