PSG : Le Ballon d’or échappe à Mbappé, une supercherie dévoilée ?

Thomas Bourseau

Pendant quelque temps après que le Ballon d’or ait été décerné à Lionel Messi en octobre dernier, certains observateurs et médias se sont offusqués du lauréat du trophée individuel suprême. Kylian Mbappé n’a pas pu faire mieux que la troisième place. Pour Jeremy Mathieu, cela fait quelques années désormais qu’il y a quelque chose qui cloche avec le Ballon d’or.

Malgré ses statistiques individuelles avec le PSG et l’équipe de France, y compris ses huit buts en Coupe du monde dont un triplé en finale, Kylian Mbappé a dû se contenter de la troisième place au classement du Ballon d’or derrière Erling Braut Haaland et le désormais octuple lauréat Lionel Messi.

Thierry Henry affirme que Lionel Messi le méritait

Pour Thierry Henry, Lionel Messi méritait amplement son Ballon d’or avant même que la cérémonie livre son verdict le 30 octobre 2023. « Beaucoup peuvent en débattre, mais quand vous remportez la Coupe du Monde de la manière dont il l’a fait, même en tant que Français, bien que j’aie été déçu de l’issue de la finale, il mérite ce titre. Les joueurs de Manchester City, comme Erling Haaland, peuvent se demander : Pourquoi pas moi ? Mais on ne peut pas nier que Lionel Messi le mérite s’il le gagne ».

«Pour moi, ce n’est plus ce que c’était»