PSG : L'action de Mbappé qui enflamme l'Espagne

Jean de Teyssière

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé fait grandement parler. Le numéro 7 du PSG a annoncé à son club qu'il partirait à la fin de son contrat, en juin prochain. Le Real Madrid attend impatiemment le capitaine de l'équipe de France et dernièrement, un dîner à l'Élysée en compagnie de Nasser al-Khelaïfi et de l'émir du Qatar pouvait tout faire basculer. À Madrid, on ne s'en inquiète pas et on préfère s'enflammer sur un but magistral inscrit par Mbappé à l'entraînement.

En attendant que Kylian Mbappé officialise enfin son départ du PSG et son arrivée au Real Madrid, l'Espagne épie ses moindres faits et gestes. Son arrivée au Real Madrid ne serait plus qu'une question de jours, voire de semaines, ce qui serait l'aboutissement de plusieurs années d'intox entre les deux camps. Pour patienter, les médias espagnols ont décidé de s'enflammer sur tout ce que fait Mbappé.

Un dîner à l'Élysée largement commenté

Mardi soir, Kylian Mbappé était reçu en grandes pompes au palais de l'Élysée, afin de participer à un dîner. Les présences de Nasser al-Khelaïfi et de l'émir du Qatar à ce dîner ont quelque peu relancé une prolongation au PSG. Mais au Real Madrid, on estime que ce dîner ne va rien changer à l'issue du destin de Mbappé, qui est de signer un contrat avec le club de la capitale espagnole.

PSG : La presse espagnole balance sur la grande annonce de Mbappé https://t.co/xlrVlRMHjo pic.twitter.com/vp1gSgNFvt — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Mbappé inscrit un but incroyable à l'entraînement