PSG : La nouvelle «pépite» après Doué est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grosse révélation offensive de ces derniers mois au PSG avec qui il a brillé en deuxième partie de saison, Désiré Doué a peut-être déjà trouvé son successeur parmi les énormes cracks du club de la capitale. Senny Mayulu continue d'impressionner les observateurs, à l'image de Pierre Ménès qui promet déjà un grand avenir au jeune milieu de terrain du PSG.

Et si Senny Mayulu (19 ans) marchait sur les traces de Désiré Doué la saison prochaine, et s'imposant comme la nouvelle grande révélation du PSG ? Il faut dire que le jeune milieu de terrain, pur produit issu du centre de formation du club, reste sur des buts inscrits contre l'Inter Milan (finale de la Ligue des Champions) et l'Atlético de Madrid (Coupe du Monde des clubs) avec le PSG.

« Ce gamin, c’est une pépite » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès s'enflamme pour le jeune crack du PSG : « Mayulu, il rentre en finale de Ligue des Champions il marque, il rentre contre l’Atlético de Madrid, il marque… Ce gamin, c’est quand même une pépite », lâche l'ancien consultant de Canal +.