PSG : La grande menace de Luis Enrique est identifiée !

Ayant battu Manchester City ce mercredi au Parc des Princes, le PSG jouera sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions mercredi prochain avec un déplacement sur la pelouse de Stuttgart. Une rencontre importante pour les Parisiens, mais aussi pour les Allemands, alors que selon le défenseur Anthony Rouault, la clé du match sera de stopper la menace Ousmane Dembélé.

Le PSG doit désormais terminer le travail. En battant Manchester City mercredi soir à domicile (4-2), Paris a son destin entre les mains en Ligue des Champions. Afin de se hisser jusqu’aux barrages de la C1, les hommes de Luis Enrique devront au moins obtenir un match nul sur la pelouse de Stuttgart mercredi prochain. Une rencontre sous tension se profile donc, tandis que du côté du club allemand, on veut croire à une belle prestation face au PSG.

« On a du répondant »

« Paris a fait un match de très haut niveau, il mérite sa victoire mais, pour moi, la sortie de Rúben Dias a changé beaucoup de choses. En son absence, la défense de City n’est plus la même. Ce n’est pas normal qu’une équipe de ce niveau se soit effondrée de la sorte. Il est clair que Paris dispose de très bons attaquants, mais nous aussi, on a du répondant. En Bundesliga, on a l’habitude de jouer contre des équipes comme Dortmund, le Bayern ou Leipzig. On peut rivaliser avec le PSG », a ainsi analysé le défenseur de Stuttgart Anthony Rouault auprès du Parisien.

« Il est l’un des joueurs les plus difficiles sur lesquels défendre »

Selon l’ancien du TFC, la principale menace parisienne se nomme Ousmane Dembélé : « Pour moi, c’est Dembélé. Il est l’un des joueurs les plus difficiles sur lesquels défendre. Il peut partir à droite, à gauche. Il sera important, aussi, de réduire l’activité technique de leurs milieux de terrain. Si on leur laisse trop de libertés avec le ballon, cela risque d’être compliqué. »