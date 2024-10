PSG : La demande surréaliste de Luis Enrique pour sauver un joueur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice, Luis Enrique a été interrogé sur Gianluigi Donnarumma sous le feu des critiques depuis la défaite contre Arsenal. Et l'entraîneur du PSG demande aux journalistes d'arrêter leur acharnement sur l'Italien en s'en prenant plutôt à lui-même.

En difficulté contre Arsenal, Gianluigi Donnarumma était à l'origine des deux buts des Gunners et se retrouve donc sous le feu des critiques. Une situation qui agace Luis Enrique. En conférence de presse, l'entraîneur du PSG n'a pas hésité à défendre son joueur tout en demandant aux journalistes de s'en prendre à lui plutôt qu'au portier italien.

Luis Enrique monte au créneau pour Donnarumma

« Ce qui concerne Donnarumma, ça fait des années qu’on en parle. Le passé d’un joueur est toujours présent dans l’actualité. Il n’y a pas d’erreurs de Donnarumma sur le but, car on aurait du régler des problèmes défensifs bien avant. C’est lui qui la paye. S’il faut chercher un coupable, c’est moi. Je l’accepte, je n’ai aucun problème avec ça. Je vais surmonter cela avec du travail, avec la capacité que j’ai à convaincre les joueurs. Chaque fois qu’il y a une défaite, c’est triste de parler d’un joueur. Je suis habitué à ce qu’on s’acharne sur Donnarumma. J’ai confiance en ce que je vois en match, pendant les entraînements. Laissez tranquille Donnarumma et acharnez-vous sur moi », estime-t-il dans un premier temps en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Laissez tranquille Donnarumma et acharnez-vous sur moi»

« Nous travaillons toutes les phases de jeu importantes. Je vous répète que c’est une erreur défensive de toute l’équipe. On peut s’améliorer dans ce domaine mais c’est moche de chercher un responsable quand il y a une défaite. Je comprends que dans le football on parle du héros ou de celui qui a raté. Mais nous le voyons d’une manière différente. Il faut toujours regarder chacune des étapes plutôt que de faire l’éloge d’une individualité. On travaille les relances, les phases défensives. Parfois ça se passe bien, parfois moins bien. Il y a toujours des actions qui vont se répéter », ajoute Luis Enrique.