PSG : La déclaration d’amour à l’étranger !

Le PSG s’est qualifié en finale de la Coupe du monde des clubs ce mercredi. La formation parisienne s’est largement imposée face au Real Madrid de Kylian Mbappé. Fabian Ruiz, auteur d’un doublé, a notamment livré une très belle copie. L’international espagnol a d’ailleurs déclaré sa flamme aux Rouge-et-Bleu après la partie aux Etats-Unis.

Un peu plus d’un mois après le sacre en Ligue des champions , le PSG va jouer une nouvelle finale ce dimanche. La formation parisienne s’est largement imposée face au Real Madrid de Kylian Mbappé (4-0), un autre clin d'oeil du destin après la victoire contre l' Inter Miami de Lionel Messi plus tôt dans la compétition. Le club de la capitale retrouvera donc Chelsea pour une ultime bataille sur la scène mondiale. Après le succès face au Merengue, Fabian Ruiz n’a pas manqué de déclarer sa flamme aux Rouge-et-Bleu.

«C’est quelque chose d’incroyable»

« J’ai de la chance de pouvoir jouer dans ce club, mais surtout dans cette équipe, avec ces joueurs, c’est quelque chose d’incroyable. [...] Aujourd’hui, nous avions quelques absents importants et d’autres joueurs qui ne jouaient pas régulièrement sont entrés en jeu et nous n’avons pas remarqué la différence. Je pense que c’est la clé de cette équipe et que nous devons continuer ainsi » a lancé l’international espagnol, élu homme du match, dans des propos rapportés par Le Parisien.