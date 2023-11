PSG : Kylian Mbappé se fait fracasser !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance décevante mardi soir avec le PSG face au Milan AC, Kylian Mbappé n'a pas réussi à éviter la défaite de son équipe sur la pelouse du club rossonero. Et Daniel Riolo pointe du doigt la prestation de l'attaquant parisien.

En déplacement sur la pelouse du Milan AC, le PSG n'a pas brillé mardi soir. Loin de là. Contrairement au match aller largement remporté 3-0 au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont souffert face à une robuste formation italienne. Et malgré l'ouverture du score de Milan Skriniar, c'est finalement le Milan AC qui s'est imposé face au PSG (2-1). Dans le secteur offensif, les différentes individualités ont déçu, à commencer par la star Kylian Mbappé qui était pourtant attendu au tournant pour ce choc.

« Ça fait mal »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, le numéro 7 du PSG a livré son ressenti suite à ce revers contre le Milan AC : « C’est une défaite, ça fait mal. Mais il faut regarder de l'avant. On a encore notre destin entre les mains et on va tout faire pour gagner à la maison et se redonner de l'air dans ce groupe », a indiqué Mbappé, qui a beaucoup déçu les observateurs.

« Il va falloir parler de Mbappé »