PSG - Kylian Mbappé : L'échange lunaire réclamé en direct...

Parti au Real Madrid au terme de son contrat avec le PSG l'été dernier, Kylian Mbappé a laissé un vide que Luis Enrique est finalement parvenu à combler en partageant les pouvoirs et les tâches offensives et défensives. Un véritable équilibre d'équipe est souligné ces derniers temps, une chose que le Paris Saint-Germain aurait pu avoir il y a des années de cela selon Kevin Diaz.

Le divorce a officiellement été prononcé le 10 mai 2024 par Kylian Mbappé en personne sur son compte Instagram. Après sept saisons de collaboration, le PSG et le meilleur buteur de son histoire ont mis fin au partenariat au terme de derniers mois mouvementés par certains clashs entre les parties concernées.

«Ce qu'on retiendra, c'est le départ de Kylian Mbappé»

Sans Kylian Mbappé, le PSG a atteint la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. L'occasion pour Kevin Diaz de souligner un point dont il avait déjà parlé il y a plusieurs années de cela. « Ce qu'on retiendra, c'est le départ de Kylian Mbappé qui a suivi ceux de Messi et Neymar. Mais l'analyse était claire, tant que le Paris Saint-Germain défendra à 10, à 9 ou à 8, ça allait être compliqué ».

«Le PSG aurait dû échanger Mbappé par Heung-Min Son et Barella»

L'ancien joueur de football et actuel consultant pour RMC a profité de la victoire du PSG sur Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des champions (2-1), a remis au goût du jour sur l'After Foot un échange de joueurs qu'il aurait d'ailleurs aimé voir concernant Kylian Mbappé.

« J'avais dit il y a 6 ans que le PSG aurait dû échanger Mbappé par Heung-Min Son et Barella par exemple pour reconstruire une équipe. Ce que Luis Enrique arrive à faire avec des Barcola, des Joao Neves, avec l'équipe qui est la plus jeune de la Ligue des champions, c'est exceptionnel ce qui sont en train de faire. Je pense que dans les 5-6 prochaines années, on va se régaler entre les Barça - PSG ».