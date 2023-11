PSG : Kylian Mbappé est interpellé par une autre star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a encore un peu plus marqué sa légende samedi soir, en franchissant la barre symbolique des 300 buts depuis le début de sa carrière. Et Ousmane Dembélé, impressionné par le rendement de son coéquipier du PSG, l'encourage à continuer sur cette voie pour le futur.

Auteur d'un triplé samedi soir dans le carton historique de l'équipe de France face à Gibraltar (14-0), Kylian Mbappé a donc profité de cette performance XXL pour atteindre la barre des 300 buts marqués depuis le début de sa carrière professionnelle, clubs et sélection nationale confondus. Et au micro de Téléfoot , son partenaire du PSG Ousmane Dembélé a tenu à lui rendre hommage pour ce chiffre symbolique.

« Aller chercher encore plus de records »

« Ce qu’il fait depuis le début de sa carrière, vraiment c’est exceptionnel. On espère qu’il va continuer comme ça, et il a encore beaucoup d’années devant lui pour aller chercher encore plus de records », lâche Dembélé, qui attend encore beaucoup de la part de Kylian Mbappé pour l'avenir de l'équipe de France et du PSG.

« 300, c'est ridicule »