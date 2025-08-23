PSG : «Je suis le boss», la punchline de Luis Enrique pour régler un sujet chaud !

Vitinha n’étant pas en réussite dernièrement sur penalty, c’est Ousmane Dembélé qui l’a tiré ce vendredi face à Angers. Alors que le numéro 10 du PSG a complètement raté sa tentative, après la rencontre, Luis Enrique a été interrogé sur la hiérarchie des tireurs au sein du club de la capitale. C’est alors que l’entraîneur du PSG a répondu en lâchant une punchline.
Deuxième journée de Ligue 1 et deuxième victoire pour le PSG. Après Nantes, le club de la capitale a battu Angers (1-0). Tandis que Fabian Ruiz a inscrit l’unique but de la rencontre, Ousmane Dembélé a lui raté un penalty. Suite aux récents échecs de Vitinha, le numéro 10 du PSG a donc pris ses responsabilités, mais face au SCO, il n’a donc pas réussi à faire trembler les filets.
« On a la capacité pour gérer ça, tranquille »
Après la rencontre, Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé sur les tireurs de penalty au PSG. En conférence de presse, rapporté par CulturePSG, l’Espagnol a alors répondu : « Je suis le boss et je peux choisir quels sont les joueurs (qui vont tirer). On a la capacité pour gérer ça, tranquille ».
« On a des joueurs qui peuvent tirer les penaltys, les tirs au but »
« On a des buteurs très bons et c'est normal. Aujourd'hui, on a eu que Fabian (Ruiz) comme buteur, pas sur pénalty, mais on a des joueurs qui peuvent tirer les penaltys, les tirs au but », a ensuite ajouté Luis Enrique.