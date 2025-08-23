PSG : «Je suis le boss», la punchline de Luis Enrique pour régler un sujet chaud !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vitinha n’étant pas en réussite dernièrement sur penalty, c’est Ousmane Dembélé qui l’a tiré ce vendredi face à Angers. Alors que le numéro 10 du PSG a complètement raté sa tentative, après la rencontre, Luis Enrique a été interrogé sur la hiérarchie des tireurs au sein du club de la capitale. C’est alors que l’entraîneur du PSG a répondu en lâchant une punchline.

Deuxième journée de Ligue 1 et deuxième victoire pour le PSG. Après Nantes, le club de la capitale a battu Angers (1-0). Tandis que Fabian Ruiz a inscrit l’unique but de la rencontre, Ousmane Dembélé a lui raté un penalty. Suite aux récents échecs de Vitinha, le numéro 10 du PSG a donc pris ses responsabilités, mais face au SCO, il n’a donc pas réussi à faire trembler les filets.

« On a la capacité pour gérer ça, tranquille » Après la rencontre, Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé sur les tireurs de penalty au PSG. En conférence de presse, rapporté par CulturePSG, l’Espagnol a alors répondu : « Je suis le boss et je peux choisir quels sont les joueurs (qui vont tirer). On a la capacité pour gérer ça, tranquille ».