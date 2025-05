PSG : «Je partirai», le clash surprise avec Jérôme Rothen !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sidney Govou vit un moment difficile, le consultant de Canal+ commentant les matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. L'ancien de l'OL est la cible des critiques. Ce qui a remémoré de mauvais souvenirs à Eric Di Meco. La légende de l'OM est revenue sur le Final 8 commenté sur RMC en 2020 et son coup de gueule par rapport à la politique du média alors que Jérôme Rothen, ancien du PSG, était présent pour le remplacer.

Pendant la saison 2019/2020, le PSG s'est hissé jusqu'au stade de la finale de la Ligue des champions au cours du Final 8 à Lisbonne. A cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, le format de la C1 a été remanié à compter des quarts de finale avec simplement une rencontre et aucun retour. Légende de l'OM employée par RMC, à l'époque diffuseur de la compétition en France, Eric Di Meco avait été missionné par le média pour commenter les matchs du Paris Saint-Germain.

«Je ne comprenais pas pourquoi alors que Jérôme Rothen était dans la maison»

Un épisode qu'il avait mal vécu comme l'ex-défenseur de l'OM l'a rappelé sur les ondes de RMC ce jeudi. « C'était allé loin pour moi. La fameuse année où il y a le PSG en finale on m'avait demandé de commenter dès le début de saison. Je ne comprenais pas pourquoi alors que Jérôme Rothen était dans la maison et était plus légitime que moi. Je ne voulais pas, on m'a dit que ça passait pour les poules, je les ai faites, après c'était les 1/8èmes. Sauf que tu arrives en Final 8 et que tu vois le tableau, je savais très bien qu'ils allaient au bout et j'avais dit non ».

«La finale, je partirai»

« Je leur avais dit, vous me faites faire le quart de finale, mais la finale je partirai. Ca avait fait débat alors que pour moi c'était normal que Jérôme qui était un enfant du club commente cette finale. J'aurais mal vécu que l'OM en finale de Ligue des champions soit commentée par Jérôme Rothen. Je ne comprenais même pas qu'on ne comprenne pas ». a conclu Eric Di Meco pendant le Super Moscato Show ce jeudi en référence au coup de gueule récemment poussé par Sidney Govou en raison des critiques dont il a fait l'objet pour ses enflammades sur les matchs du PSG de par son héritage d'ancien joueur de l'OL.