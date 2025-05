PSG : «J'arrête», le teasing de Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la tête de l'effectif du PSG depuis le 5 juillet 2023, Luis Enrique est sur le point de fêter son deuxième anniversaire parisien, mais serait susceptible de soudainement tout plaquer. Il en a révélé la cause en conférence de presse ce vendredi à deux semaines de la finale de C1.

Le 7 février dernier, Luis Enrique prolongeait son contrat au PSG pour deux saisons supplémentaires. Après la finale de la Ligue des champions contre l'Inter le 31 mai prochain, la fin de son aventure parisienne ne touchera donc pas à sa fin et continuera jusqu'à l'été 2027. Cependant, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter pour l'entraîneur du PSG.

«Le jour où j'arrête d'apprendre, j'arrête et je rentre chez moi»

C'est en effet le discours que Luis Enrique a tenu en conférence de presse ce vendredi. « Le jour où j'arrête d'apprendre ou d'essayer d'apprendre, j'arrête et je rentre chez moi. C'est ce que j'ai appris quand j'étais joueur. À 34 ans, quand j'ai arrêté ma carrière de joueur, je continuais d'apprendre. Je faisais beaucoup d'erreurs que je ne fais plus aujourd'hui. Tu apprends toujours, y compris auprès des jeunes ».

«Parfois, je n'ai pas aidé comme je l'aurais voulu»

Relancé sur son apprentissage cette saison au PSG avec le titre de Ligue 1 et éventuellement ceux de la Coupe de France et de la Ligue des champions, Luis Enrique a fait un bilan rapporté par RMC Sport. « Mon obsession c'est toujours d'aider les joueurs, l'équipe. Parfois, je n'ai pas aidé comme je l'aurais voulu, d'autres fois j'ai réussi. Cette recherche continue d'amélioration de l'équipe et des joueurs, c'est ma motivation ».