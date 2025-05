Kylian Mbappé : Son message surprise au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l'amour n'a pas vraiment duré sept ans malgré le fait que ce fut la durée de leur mariage. Le clash de l'été 2023 et le froid qui s'est installé après le refus de prolonger son contrat ont pris des proportions folles avec des impayés au terme de son contrat. Muet pour la qualification en finale de Ligue des champions, le PSG n'a pas reçu de message de son ancien buteur. Mbappé a pris la parole pour une tout autre occasion.

La semaine dernière, le PSG a validé son billet pour Munich. A savoir le lieu de la finale de la Ligue des champions qui opposera le club parisien à l'Inter le 31 mai prochain. Le Paris Saint-Germain a été congratulé par pas mal d'anciens joueurs sur les réseaux sociaux... mais pas par le meilleur buteur de son histoire : Kylian Mbappé aux 256 réalisations.

Silence radio pour la finale du PSG en Ligue des champions

Parti du PSG l'été dernier plutôt en froid avec la direction et le président Nasser Al-Khelaïfi qui l'avait ouvertement menacé de le vendre un an plus tôt s'il ne prolongeait pas et en plein litige financier à 55M€ pour impayés de mois de salaire et de primes, Kylian Mbappé est resté muet sur l'accomplissement du Paris Saint-Germain. Cependant, il a tout de même liké la publication d'Ousmane Dembélé, la nouvelle star du PSG, pour l'occasion sur Instagram.

«Joyeux anniversaire mon frère. Longue vie à toi»

Le « Kyk's » et « Dembouz » sont des amis proches qui se connaissent depuis l'adolescence et se sont régulièrement affichés ensemble pendant leur année conjointe au Paris Saint-Germain. Jeudi, Ousmane Dembélé célébrait son 28ème anniversaire et a reçu beaucoup de messages de coéquipiers et d'amis dont celui de Kylian Mbappé qui a rédigé le texte suivant en Story Instagram. « Joyeux anniversaire mon frère. Longue vie à toi Ousmane Dembélé ».