PSG : Jackpot avec un champion d’Europe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vainqueur de l'Euro l'été dernier avec l'Espagne, Fabian Ruiz avait brillé dans cette compétition. Son retour au PSG en début de saison avait été beaucoup plus délicat en terme de niveau, mais le milieu de terrain ibérique a finalement réussi à redresser la barre et à s'imposer comme l'un des éléments solides du PSG dans l'entrejeu cette saison. Pierre Ménès évoque le sujet.

L'histoire entre Fabian Ruiz (29 ans) et le PSG a été faite de hauts et de bas depuis son arrivée dans la capitale, à l'été 2022. Le milieu de terrain espagnol a longtemps fait figure de remplaçant, mais il avait surpris son monde l'été dernier en réussissant un Euro 2024 XXL avec sa sélection nationale, allant même jusqu'à remporter le trophée. Et Luis Enrique a même fini par lui accorder sa confiance et l'installant comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu du PSG.

« Un Euro exceptionnel avec l'Espagne »

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès analyse la trajectoire de Fabian Ruiz au PSG depuis l'été dernier : « Il a fait un Euro exceptionnel avec l'équipe d'Espagne. Ensuite il revient au PSG et tu as l'impression que c'est son cousin qui joue. Luis Enrique l'a logiquement mis remplaçant ».

« Le meilleur parisien à l'Emirates Stadium »

Et alors que Ruiz a de nouveau prouvé sa valeur avec le PSG mardi dernier contre Arsenal en Ligue des Champions, Ménès s'enflamme à son sujet : « Il s'est remis en question, il a retrouvé une condition physique et on a retrouvé le Fabian Ruiz de l'équipe d'Espagne. Pour moi, il fut le meilleur parisien à l'Emirates Stadium ». Une montée en puissance synonyme de jackpot pour le PSG, qui dispose donc d'un gros milieu de terrain alors qu'il semblait perdu il y a encore quelques mois.