PSG : Insulté, Neymar reçoit un message touchant

Depuis une semaine, le PSG implose. Entre la virée non organisée de Lionel Messi en Arabie saoudite et le rassemblement de supporters parisiens devant le domicile de Neymar, il y a de quoi s’inquiéter dans la capitale. Un ancien attaquant du club a pris la défense du Brésilien, vivement insulté mercredi soir, dénonçant « l’excès » dans les actions des fans du PSG.

Mercredi soir, Neymar a reçu la visite de quelques supporters devant son domicile, qui ont exigé son départ à base d’insultes et de chants malveillants. La star brésilienne a par la suite reçu de nombreux messages de soutien et le PSG a d’ailleurs décidé de renforcer la protection devant son domicile, tout comme chez Lionel Messi et Marco Verratti, également visés par les chants hostiles des supporters à la Factory.

PSG : Neymar vers un départ à la Messi ? Une incroyable condition est révélée https://t.co/Rj57Jr7QxT pic.twitter.com/U9mdrW5iAv — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Daniel Xuereb enrage

Parmi ceux qui ont apporté un soutien de poids à Neymar, on y retrouve Daniel Xuereb, ancien joueur du PSG. Il s’est exprimé dans Le Parisien concernant les agissements de supporters au domicile de Neymar : « J’avoue qu’il m’est difficile de comprendre pourquoi on va gueuler devant le domicile d’un mec qui est en rééducation depuis deux des mois. Cela prouve l’intelligence de ces personnes. C’est complètement désolant. Mais la colère dans le foot autorise aujourd’hui à faire n’importe quoi. Comme si l’excès était normal. » a lâché celui qui est aussi passé par Lyon, Lens et Marseille au cours de sa carrière.

Neymar et le PSG, c’est terminé ?