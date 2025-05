PSG - «Incroyable» : Un attaquant fait halluciner Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG en finale de la Coupe de France contre Reims (3-0), Luis Enrique s'est notamment confié sur la prestation de Bradley Barcola auteur d'un doublé et qui a délivré une passe décisive. L'entraîneur du club de la capitale n'a pas tari d'éloges pour son ailier.

Mis en concurrence par le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia ainsi que par l'éclosion de Désiré Doué, Bradley Barcola s'est toutefois distingué lors de la finale de la Coupe de France remportée contre Reims (3-0). Auteur d'un doublé, l'ancien ailier de l'OL a également délivré une passe décisive et a donc logiquement été encensé par Luis Enrique après le match samedi soir.

«Bradley a fait une saison merveilleuse et exceptionnelle» « Il est important pour moi que tous les joueurs arrivent dans les meilleures conditions. Que tu marques ou que tu donnes des passes décisives, c’est la même chose selon moi. C’est pareil. Bradley le fait très bien. C’est le but d’une équipe. Et donc, Bradley a fait une saison merveilleuse et exceptionnelle », a rappelé l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche au sujet de son ailier.