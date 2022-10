Foot - PSG

PSG : Impliqué dans une grosse polémique, Neymar fait une nouvelle annonce fracassante

Publié le 23 octobre 2022 à 10h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A une semaine du second tour de l’élection présidentielle brésilienne, Neymar a une fois de plus affirmé son soutien à Jair Bolsonaro, le candidat d’extrême droite. L’attaquant du PSG se félicite de ce choix et remercie encore le président sortant de son soutien après sa période difficile en 2019. Une prise de position qui fait parler.

Après une saison compliquée sur tous les plans, Neymar est revenu transformé. Décisif en Ligue 1 et en Ligue des Champions, l’attaquant du PSG a retrouvé son meilleur niveau, une excellente nouvelle pour Christophe Galtier. Mais en parallèle de ses belles performances, Neymar fait parler de lui pour ses opinions politiques.

«Il a cru en moi»

En effet, à l’approche du second tour des élections présidentielles brésiliennes, le numéro 10 du PSG a réaffirmé son soutien à Jair Bolsonaro, candidat d’extrême droite. « Il a été le premier. Mon coeur m'a dit de rétribuer ce qu'il a fait à l'époque. Il a cru en moi. Comme je crois en lui. Il est celui dont on a besoin pour mener le Brésil vers des jours meilleurs », a lancé Neymar, toujours reconnaissant du soutien reçu après les accusations de viols en 2019, dans des propos relayés par L’Equipe .

Transferts : PSG, Barça... La vérité éclate sur le mercato de Lionel Messi https://t.co/sZbpnvDc1G pic.twitter.com/M6Sq88gkPK — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

Neymar réaffirme son soutien à Bolsonaro