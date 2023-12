PSG : Il utilise Zidane pour fracasser Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le match nul obtenu par le PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Christophe Dugarry n'a pas caché sa déception face à la prestation parisienne, y compris celle de Kylian Mbappé. Proche de Zinedine Zidane, avec lequel il a évolué durant sa carrière, le champion du monde 1998 n'hésite d'ailleurs pas à utiliser l'ancien numéro 10 des Bleus pour critiquer l'actuel.

Muet contre le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé a également fait parler de lui pour son comportement en fin de match. Frustré par les consignes passées par Luis Enrique de calmer le jeu pour conserver le score, l'attaquant du PSG a passablement agacé Christophe Dugarry qui utilise Zinedine Zidane pour le critiquer.

«Quand on veut être le leader du PSG, il ne faut pas penser qu’on brille toujours en étant décisif»

« Je lui reproche son attitude. Il se savait attendu, il devait être le leader de cette équipe. Ses qualités ne sont pas à remettre en cause, mais il n’a pas montré l’exemple dans le pressing, le contre-pressing. Il ne se sent concerné par aucune tâche défensive. Il ne fait aucun effort quand un défenseur passe à trois-quatre mètres de lui. Quand on veut être le leader du PSG, il ne faut pas penser qu’on brille toujours en étant décisif », lâche le champion du monde 1998 au micro de RMC avant d'en rajouter une couche.

«Zizou était un collectif, lui est un individualiste»